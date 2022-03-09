В укриттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.

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Якщо поблизу немає спеціально облаштованого укриття, то потрібно спуститися у підвал. Якщо й такої можливості немає, то потрібно зачинитися у ванній кімнаті.

Крім того, усі станції метро у столиці також виконують роль укриттів.

Карта укриттів у Києві

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