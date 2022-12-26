В Киеве возле одного из авторынков вспыхнул мощный пожар
Утром 26 декабря в Киеве возле авторынка на Перова вспыхнул сильный пожар. На место сразу вызвали спасателей.
Горела надстройка к станции технического обслуживания. Об этом в комментарии 24 канала сообщила пресс-секретарь управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
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Обошлось без пострадавших
Сообщение о пожаре на улице Радужной, 49 в Киеве поступило в ГСЧС в 10:26. На место сразу же направили пожарных.
Спасатели сообщили, что возгорание произошло на 2 этаже в надстройке к СТО. Бытовое помещение не эксплуатировали. Уже через полчаса огонь удалось потушить на площади в 50 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы,
– отметили в ГСЧС.
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