В Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов
12 апреля 2022 , 09:06Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА
Столица Украины понемногу возвращается к жизни. Так, в городе восстановили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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Трамваи курсируют:
- ️ № 14 – от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;
- ️№ 15 – от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;
- ️ № 18 – от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.
Троллейбусы курсируют:
- ️№ 19Д – от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;
- ️ № 42К – от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;
- ️ № 27К – от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.
В КГГА также напомнили, что теперь в городе курсирует 11 троллейбусных маршрутов и 11 трамвайных маршрутов.
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