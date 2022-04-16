В Киеве возобновляет работу частный бизнес: в частности, автосервисные центры
16 апреля 2022 , 12:23Читати новину українською
Источник:КГГА – официальный канал
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что частный бизнес начал возобновлять работу, в частности, автосервисные центры.
Известно, что техническая поддержка необходима автомобилям социальных служб, скорой помощи, военному транспорту и жителям Киева.
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Адреса работающих автосервисных центров:
- Улица Большая Кольцевая, 60
- Улица Киевская, 49 (Бориспольское шоссе, 7 минут от Киева, село Чубинское).
Кроме того, можно воспользоваться картой приложения "Киев Цифровой", где постоянно обновляется информация о работающем бизнесе. Для добавления информации необходимо заполнить специальную форму по ссылке.
Столичные предприниматели призывают возобновлять бизнес, чтобы поддержать экономику Украины.
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