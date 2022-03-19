Вчера, 18 марта, в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Речь идет о снарядах, которые спускаются на парашютах.

Россияне используют самое жестокое оружие,

– сказал Геращенко.

Последствия использования новейшего вооружения / Ukraine Media Centre Kyiv

Также он сказал, что все преступления России против Украины будут расследованы.

Как работает новейшее вооружение / Изображение Ukraine Media Centre Kyiv

Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Для этого МВД начинает проект по видеофиксации всех преступлений. Всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо дать показания, в том числе видео- и фотодоказательства,

– сказал Геращенко.

По его словам, все военные преступления будут рассматриваться украинскими судами, а все осужденные будут объявлены в международный розыск.