В Киеве произошел пожар вблизи линии метро: очевидцы публикуют видео

В Киеве в субботу, 17 августа, между станциями метро "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости к линии метрополитена.

Видео инцидента публикует ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Из-за пожара в столице даже пришлось останавливать движение поездов.

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В столице вспыхнул пожар вблизи линии метро

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. На опубликованных в соцсетях видео видно, что работники столичной подземки самостоятельно пытались потушить травму, которая пылала в непосредственной близости к линии метро.

Между "Лесной" и "Черниговской" пожар – горит трава рядом с путями метро,

– говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранители. Стоит отметить, что официальной информации пока не поступало.

В столице вспыхнул пожар вблизи линии метро: смотрите видео

К слову, днем ранее, 16 августа, в столичном метрополитене человек упал на рельсы на станции метро "Крещатик". Очевидцы рассказывают, что мужчина упал на рельсы еще до прибытия поезда. Вероятно, он выбрался из ловушки, поскольку, по словам свидетелей, движение не останавливали.

В сети также появились кадры, на которых мужчина стоит на путях.