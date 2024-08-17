Відео інциденту публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал. Через пожежу у столиці навіть довелося зупиняти рух потягів.

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У столиці спалахнула пожежа поблизу лінії метро

Інцидент стався в Деснянському районі Києва. На опублікованих в соцмережах відео видно, що працівники столичної підземки самостійно намагались загасити травму, яка палала в безпосередній близькості до лінії метро.

Між "Лісовою" та "Чернігівською" пожежа – палає трава поруч з колією метро,

– йдеться в повідомленні.

Наразі обставини та причини пожежі встановлюють правоохоронці. Варто зазначити, що офіційної інформації поки що не надходило.

У столиці спалахнула пожежа поблизу лінії метро: дивіться відео

До слова, днем раніше, 16 серпня, у столичному метрополітені людина впала на колії на станції метро "Хрещатик". Очевидці розповідають, що чоловік впав на колію ще до прибуття потяга. Ймовірно, він вибрався з пастки, оскільки, за словами свідків, рух не зупиняли.

У мережі також з'явилися кадри, на яких чоловік стоїть на коліях.