В Киеве вводили экстренные отключения света, – ДТЭК
Источник:ДТЭК
Ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной. В связи со значительным дефицитом электроэнергии, в Киеве применяли экстренные отключения света.
Заметим, что во время экстренных отключений, графики отключений света – не действуют. Энергетики призывают всех потребителей экономно потреблять электроэнергию.
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Сохраняется значительный дефицит электроэнергии
В ДТЭК сообщали, что в Киеве применяли экстренные отключения света.
Причина – увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов,
– отметили там.
К счастью, продолжались они недолго и благодаря титанической работе наших энергетиков экстренные отключения были отменены уже через 10 минут после их введения.
"По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", – сообщили в ДТЭК.
Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, ведь ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.
Отключение света в Украине: что известно
- 14 мая по всей Украине ввели графики аварийных отключений. Причиной является значительный дефицит мощности в энергосистеме. Отключение ввели с 21:00 до 00:00.
- Впоследствии в YASNO сообщили, что Укрэнерго вводит экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. Представители компании отметили, что это вынужденная мера.
- Уже на утро 15 мая в Украине снова было введены аварийные отключения света. Они действовали с 6:40 до 9:00. Впрочем, для промышленных потребителей такие графики будут действовать в течение всех суток.