В Киеве вышла из строя система радиационного мониторинга: причина
4 марта 2022 , 15:10Читати новину українською
Почти всю ночь 4 марта враги обстреливали Запорожскую АЭС. К счастью, около 6:30 утра спасатели ликвидировали пожар.
Впрочем, не обошлось без последствий.
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В Киеве из строя вышла система радиационного мониторинга
В Киеве была выведена из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга,
– говорится в сообщении.
Это произошло в результате обстрела территории пункта хранения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".
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