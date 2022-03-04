В Киеве вышла из строя система радиационного мониторинга: причина

Почти всю ночь 4 марта враги обстреливали Запорожскую АЭС. К счастью, около 6:30 утра спасатели ликвидировали пожар.

Впрочем, не обошлось без последствий.

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В Киеве из строя вышла система радиационного мониторинга

В Киеве была выведена из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга,

– говорится в сообщении.

Это произошло в результате обстрела территории пункта хранения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".

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