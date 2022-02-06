В Киеве мужчина бросил молоток в здание Верховной Рады и пытался скрыться

В здании Верховной Рады Украины 6 февраля злоумышленник побил окна молотком. При этом 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для нападения.

Правоохранители задержали мужчину, когда тот пытался убежать. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

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Злодеяния нападавшего внесли в реестр досудебных расследований. Их квалифицировали как хулиганство.

С задержанным общаются следователи.

Новости Верховной Рады

Нардепы собрались на 7 сессию Верховной Рады Украины 1 февраля. Но из-за ошибки тогда не смогли сформировать повестку дня. Поэтому в заседании объявили перерыв.

Уже на следующий день, 2 февраля, фракция "Слуга народа" начала собирать подписи за внеочередное заседание Верховной Рады. На нем нардепы хотят обсудить скандалы с участием нардепов. Речь идет о тех, в которые попали Александр Трухин, Сергей Кузьминых, Артем Дмитрук и Олег Воронько.

Поэтому на следующее заседание, которое должно состояться вне очереди, Верховная Рада соберется 14 февраля. Над повесткой дня нардепы пока еще работают.

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