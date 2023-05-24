СБУ разоблачила организатора прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре: ему светит тюрьма
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине задержали одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Теперь ему грозит лишение свободы.
Так, в Киеве разоблачили деятельность еще одного антиукраинского религиозного блогера. Он распространял нарративы Кремля и организовывал заказные "акции протеста".
Важно Называл ПЦУ "сатанинским": митрополиту УПЦ МП из Буковины вручили подозрение
СБУ разоблачила еще одного предателя
Злоумышленником является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины". Он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года.
Тогда мужчина подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых обвинял Украину в развязывании войны.
Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на ютуб-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тысяч подписчиков,
– отметили правоохранители.
После полномасштабного вторжения злоумышленник публично поддержал агрессивную политику России и оправдывал захват украинских территорий.
Во время обысков дома у злоумышленника обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъяли запретную символику и полиграфическую продукцию, которую используют радикальные националистические структуры России.
Что грозит злоумышленнику
Предателю сообщили о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
В Украине разоблачили еще одного предателя / фото СБУ
Другие подобные случаи
- Недавно СБУ в Черновцах разоблачила еще одного врага Украины. Настоятелю Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии УПЦ (МП) инкриминируют разжигание межрелигиозной розни.
- Также СБУ сообщила о подозрении российскому священнику-блогеру РПЦ Андрею Ткачеву. Он призывал российских военных убивать украинцев.
- Кроме этого, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии. Следователи собрали доказательства, что священник УПЦ МП отрицал агрессию России против Украины. Также он оправдывал действия террористов.