СБУ разоблачила организатора прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре: ему светит тюрьма

В Украине задержали одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Теперь ему грозит лишение свободы.

Так, в Киеве разоблачили деятельность еще одного антиукраинского религиозного блогера. Он распространял нарративы Кремля и организовывал заказные "акции протеста".

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СБУ разоблачила еще одного предателя

Злоумышленником является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины". Он был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской Лавры в конце марта 2023 года.

Тогда мужчина подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых обвинял Украину в развязывании войны.

Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на ютуб-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тысяч подписчиков,

– отметили правоохранители.

После полномасштабного вторжения злоумышленник публично поддержал агрессивную политику России и оправдывал захват украинских территорий.

Во время обысков дома у злоумышленника обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъяли запретную символику и полиграфическую продукцию, которую используют радикальные националистические структуры России.

Что грозит злоумышленнику

Предателю сообщили о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

В Украине разоблачили еще одного предателя / фото СБУ

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