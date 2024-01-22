Обманули десятки иностранцев: Нацполиция совместно с чешскими коллегами задержала "фишинговых" мошенников
Источник:Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины совместно с чешскими коллегами задержала обманывающих людей участников преступной организации. Злоумышленники создали сеть фишинговых сall-центров на территории Киева.
Злоумышленники обманули десятки иностранцев. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Нацполиция и чешские правоохранители задержали участников преступной организации
По данным правоохранителей, злоумышленники создали сеть фишинговых сall-центров на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти два миллиона чешских крон. В гривневом эквиваленте сумма составляет около 3 миллионов.
Еще в сентябре 2023 года правоохранители прекратили деятельность преступной группировки. Известно, что злоумышленники создавали фишинговые ссылки для распространения на чешских торговых интернет-площадках. Их сообщники из мошеннических сall-центров на территории Киева убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товаров или услуг.
Нацполиция совместно с чешскими стражами порядка задержала участников преступной организации / Фото Нацполиция
Когда введенные в заблуждение люди вводили платежные данные на мошеннических ресурсах, сведения попадали к фигурантам. Так, они использовали конфиденциальную информацию и выводили деньги со счетов держателей на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту.
Правоохранители провели обыски
В полиции сообщили, что правоохранители провели 29 обысков, изъяли доказательства противоправной деятельности. Речь идет о компьютерной технике и мобильных телефонах. Полицейские задержали троих организаторов и пятерых исполнителей.
Благодаря анализу информации, содержащейся в изъятой технике, полицейские установили еще одного организатора "схемы" и восьмерых его сообщников.
Так, 17 января при силовой поддержке работников полка полиции особого назначения проведено 12 обысков в принадлежащих фигурантам помещениях на территории Киева и Днепропетровской области. Удалены компьютерная техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также рабочие записи,
– говорится в сообщении Нацполиции.
Полицейские задержали организатора и 8 исполнителей. В полиции отметили, что злоумышленникам и их ранее задержанным сообщникам следователи полиции Киева сообщили о подозрениях, в том числе по дополнительным эпизодам уголовных правонарушений.
В Киеве задержаны участники преступной организации: смотрите видео
Так, действия фигурантов квалифицированы в зависимости от участия в преступной деятельности по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности по статьям:
- Мошенничество;
- Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных систем, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.
По данным нацполиции, решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Другие случаи задержания злоумышленников: коротко
- В Киеве мужчина нанес удары ножом продавщице в цветочном магазине, в результате чего она скончалась. Столичные полицейские уже задержали подозреваемого. В Нацполиции Украины сообщили, что женщину с телесными повреждениями обнаружили 2 января в помещении цветочного магазина.
- Полиция Киева задержала преступную группу за разбойное нападение. Выходя на улицу, на мужчину напали двое неизвестных, силой затолкали его в подъезд, избили, распили в лицо слезоточивый газ, после чего пристегнули наручниками к поручню лестничной клетки и забрали сумку с деньгами – там было 2 миллиона гривен и 9 300 долларов США. .
- Днем 1 января в Чернигове мужчины запускали фейерверки с балкона многоэтажки. Патрульные вызвали спецназовцев, и те уже принудительно открыли дверь квартиры. Там они обнаружили четырех мужчин. Всех их задержали.