В Киеве поймали "военного оборотня", который готовил удары врага по столичным ТЭЦ

В Киеве задержали "военного оборотня". Он готовил новые удары российских оккупантов по столичным ТЭЦ.

Таким образом, СБУ задержала еще одного агента ФСБ. Он занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.

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В Киеве задержали предателя

Как стало известно, злоумышленником оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ,

– рассказали правоохранители.

Находясь за пределами Украины, агенту в Киеве давали указания. В частности, его просили собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны.

"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны", – отметили в СБУ.

За каждое выполненное задание злоумышленник получал от 100 до 1 тысяч долларов. Сумма зависела от сложности проделанной "работы" и важности полученной информации.

Как оказалось, разведывательные сведения были нужны оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

В результате СБУ задержала российского агента во время выполнения им вражеского задания. Ему уже сообщили о подозрении по статье о государственной измене.

В настоящее время задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Предателя уже задержали / фото СБУ

Напомним, что недавно Служба безопасности разоблачила очередного фаната "русского мира". Им оказался закарпатский писатель. Он живет в Мукачево и с начала полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине, пропагандировал коммунистический режим. Также мужчина в социальных сетях распространял запретную в нашем государстве советскую символику.