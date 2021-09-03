В Киеве запланирован концерт группы "Кино": ее участник выступал в оккупированном Крыму
Источник:24 канал
В Киеве во Дворце спорта запланирован концерт группы "Кино" с гитаристом Юрием Каспаряном. Он выступал в оккупированном Крыму и занесен в "Миротворец".
Выступление "Кино" запланировано на 24 сентября. Билеты на концерт уже можно приобрести, стартовая цена – 500 гривен.
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"Кино" в оккупированном Крыму
В 2018 году в оккупированном Севастополе и Симферополе состоялись концерты "Кино" с большим симфоническим оркестром. Соло на гитаре исполнял Юрий Каспарян, а продюсером проекта выступил сын Виктора Цоя – Александр. Такое же выступление прошло в оккупированном Севастополе в 2017 году.
После этих концертов Юрий Каспарян и Александр Цой появились в базе "Миротворца". Впрочем, это не помешало им запланировать концерт в Киеве.
Подготовка мероприятия заняла несколько лет, но оно того стоит! Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные очерки – все это войдет в программу,
– рекламируют мероприятие организаторы.
Афиша выступления группы "Кино" в Крыму / Скриншот с "Миротворца"
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Отметим, что Юрий Каспарян родился в Симферополе. Он дружил с Виктором Цоем и по его протекции входил в состав группы "Кино" с 1982 года.
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- Также впервые за 7 лет в Украине выступила скандальная Ани Лорак. И также пела в одном из ночных клубов Одессы.
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