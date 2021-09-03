В Киеве запланирован концерт группы "Кино": ее участник выступал в оккупированном Крыму

В Киеве во Дворце спорта запланирован концерт группы "Кино" с гитаристом Юрием Каспаряном. Он выступал в оккупированном Крыму и занесен в "Миротворец".

Выступление "Кино" запланировано на 24 сентября. Билеты на концерт уже можно приобрести, стартовая цена – 500 гривен.

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"Кино" в оккупированном Крыму

В 2018 году в оккупированном Севастополе и Симферополе состоялись концерты "Кино" с большим симфоническим оркестром. Соло на гитаре исполнял Юрий Каспарян, а продюсером проекта выступил сын Виктора Цоя – Александр. Такое же выступление прошло в оккупированном Севастополе в 2017 году.

После этих концертов Юрий Каспарян и Александр Цой появились в базе "Миротворца". Впрочем, это не помешало им запланировать концерт в Киеве.

Подготовка мероприятия заняла несколько лет, но оно того стоит! Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные очерки – все это войдет в программу,

– рекламируют мероприятие организаторы.



Афиша выступления группы "Кино" в Крыму / Скриншот с "Миротворца"

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Отметим, что Юрий Каспарян родился в Симферополе. Он дружил с Виктором Цоем и по его протекции входил в состав группы "Кино" с 1982 года.

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