В Киеве женщина ограбила "Укрсиббанк": бросила "коктейль Молотова" и была вооружена

В Киеве 20 июля ограбили "Укрсиббанк" на улице Автозаводской, 99. Это сделала женщина, ее уже задержали.

Она зашла в отделение банка и бросила "коктейль Молотова" и угрожая пистолетом забрала деньги у кассиров. Злоумышленницу удалось быстро поймать.

Другой случай На Киевщине банда похитила бриллиант стоимостью более 8 миллионов: их поймали, а камень исчез

Полиция ждала на выходе

Женщина не успела далеко убежать, ее на выходе из банка уже ждала полиция.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Что грозит разбойнице

Дело открыли по статье "разбой" – завладение чужим имуществом под угрозой насилия. Отчаянной женщине грозит до 15 лет тюрьмы.