Киевляне остались без тепла из-за ударов России: когда теплоснабжение возобновят

После очередных ракетных ударов россиян в конце октября многие киевляне остались не только без электроэнергии, но и без тепла. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда возобновят теплоснабжение.

Как сказал мэр Киева, украинская система энерго- и теплообеспечения достаточно велика.

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Он объяснил, что для того, чтобы ее разогнать, нужно некоторое время, чтобы вода прошла полный цикл.

Как говорят специалисты, до сегодняшнего вечера (1 ноября – 24 канал) там, где тепла не было и где оно исчезло после вчерашних ракетных обстрелов, будет полностью восстановлено,

– сказал Кличко.

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Утром 31 октября российская армия нанесла массовый удар по Украине. Страна-агрессор атаковала ракетами 10 регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Пострадала и столица Украины. Как рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды.

Впоследствии мэр Киева уточнил, что оккупанты повредили энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице. Всего в пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей, 12 из них – уничтожены.

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