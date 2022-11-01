Киевляне остались без тепла из-за ударов России: когда теплоснабжение возобновят
Источник:телеканал "Киев"
После очередных ракетных ударов россиян в конце октября многие киевляне остались не только без электроэнергии, но и без тепла. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда возобновят теплоснабжение.
Как сказал мэр Киева, украинская система энерго- и теплообеспечения достаточно велика.
Важно Центр Киева снова объяла тьма: фото вечерней столицы без света
Он объяснил, что для того, чтобы ее разогнать, нужно некоторое время, чтобы вода прошла полный цикл.
Как говорят специалисты, до сегодняшнего вечера (1 ноября – 24 канал) там, где тепла не было и где оно исчезло после вчерашних ракетных обстрелов, будет полностью восстановлено,
– сказал Кличко.
Массированная атака по Киеву: что известно и какие последствия
Утром 31 октября российская армия нанесла массовый удар по Украине. Страна-агрессор атаковала ракетами 10 регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.
Пострадала и столица Украины. Как рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды.
Впоследствии мэр Киева уточнил, что оккупанты повредили энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице. Всего в пределах Киева было обнаружено около 16 воздушных целей, 12 из них – уничтожены.
Достойно внимания – детали вражеских ударов по Киеву 31 октября: смотрите видео