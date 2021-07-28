В Киеве мужчина с передвижной АЗС заправлял маршрутки из собственного автобуса: видео
Источник:ГФС Киева
Владельца нелегальной заправки задержали сотрудники фискальной службы. Мужчина предлагал маршрутникам заправлять топливо по меньшей цене, чем на официальных АЗС. Водители охотно пользовались его услугами, ведь разницу между стоимостью ложили себе в карман.
О разоблачении злоумышленника, который продавал дизельное топливо сомнительного качества, сообщили работники ГФС Киева. По словам фискалов, подобный "бизнес" является новинкой.
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Если суд признает киевлянина виновным в совершении преступления, ему грозит штраф от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией нелегальной продукции и всех аппаратов, с помощью которых он ее реализовывал.
Изъяли топлива почти на 350 тысяч
Мужчина оборудовал бус специальным оборудованием / Фото ГФС Киева
- По данным правоохранителей, 35-летний житель столицы устроил в микроавтобусе передвижную АЗС.
- Мужчина заливал в специальные емкости дизель, после чего вез его маршрутчикам. Заправлял транспортные средства он с помощью спецоборудования.
- Никаких документов относительно качества горючего у мужчины не было. Как и разрешений на ведение подобной деятельности.
- Поступок нарушителя квалифицировали как нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, что является административным правонарушением.
Оборудование у киевлянина изъяли вместе с микроавтобусом / Фото ГФС Киева
Фискалы изъяли 800 литров горючего и микроавтобус. Согласно официальным данным, стоимость топлива оценили в 348 тысяч гривен.