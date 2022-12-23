Киевлянин пришел в "Пункт несокрушимости" со своей швейной машинкой, чтобы завершить заказ

Украинцы не прекращают доказывать свою несокрушимость. Даже несмотря на отключение света, они продолжают работать. Один из подобных случаев случился в столичном "Пункте несокрушимости".

Об этом рассказал нардеп Роман Грищук. Он отметил, что на фото – Андрей, который шьет со школьных лет.

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В Киеве парень пришел в "Пункт несокрушимости" со своей лампой, столиком и швейной машинкой, чтобы доработать заказ клиенту.

Вот что означает ответственность,

– отреагировал экс-замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Известно, что парень шьет футболки, лонгсливы и брюки. Это еще раз доказывает, что украинцы непобедимы и отсутствие света не остановит заказ и желание работать.

Украинец шьет в "Пункте несокрушимости": смотрите видео

Как на это реагируют украинцы

В комментариях украинцы увлекаются парнем, отмечая:

"Наш человек!";

"А что именно он шьет? Можно сделать заказ?";

"Андрей – уважение".

Добавим, что в Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы. После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его у одного из супермаркетов и продолжила урок.