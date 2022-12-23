Киевлянин пришел в "Пункт несокрушимости" со своей швейной машинкой, чтобы завершить заказ
Источник:фейсбук Романа Грищука
Украинцы не прекращают доказывать свою несокрушимость. Даже несмотря на отключение света, они продолжают работать. Один из подобных случаев случился в столичном "Пункте несокрушимости".
Об этом рассказал нардеп Роман Грищук. Он отметил, что на фото – Андрей, который шьет со школьных лет.
Важно Где можно зарядить телефон и согреться: список с картой
В Киеве парень пришел в "Пункт несокрушимости" со своей лампой, столиком и швейной машинкой, чтобы доработать заказ клиенту.
Вот что означает ответственность,
– отреагировал экс-замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Известно, что парень шьет футболки, лонгсливы и брюки. Это еще раз доказывает, что украинцы непобедимы и отсутствие света не остановит заказ и желание работать.
Украинец шьет в "Пункте несокрушимости": смотрите видео
Как на это реагируют украинцы
В комментариях украинцы увлекаются парнем, отмечая:
- "Наш человек!";
- "А что именно он шьет? Можно сделать заказ?";
- "Андрей – уважение".
Добавим, что в Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы. После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его у одного из супермаркетов и продолжила урок.