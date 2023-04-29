Киевлянин вызвал полицию из-за громких соседей в 7 утра: история получила неожиданный поворот

В полиции рассказали об одном из курьезных вызовов в Киеве. Правоохранители обнаружили "нарушителя", однако не того, кого ожидали увидеть.

Инцидент произошел утром 29 апреля. Все началось с того, что мужчина вызвал правоохранителей из-за шума соседей.

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Подробности курьезного вызова

Около 7 часов утра на линию 102 обратился очень озабоченный киевлянин. Он сообщил, что его соседи начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Поэтому он проснулся и почти час не может заснуть.

Правоохранители приехали на место вызова. На месте происшествия инспекторов встретили заявитель и охранник жилищного комплекса. Перед вызовом они пытались самостоятельно разыскать нарушителей тишины, но безрезультатно.

Однако попав в квартиру заявителя, полицейские сразу услышали, что шум звучит из ванной. Там они нашли источник – шума. Оказалось, что включена электробритва, которую оставил в шкафу, вероятно, сам заявитель.

Смех смехом, но патрульные всегда со всей серьезностью относятся к гражданам и в пределах компетенции пытаются разрешить конфликтные ситуации. Мы благодарим каждого за доверие, но призываем не злоупотреблять сообщениями на линию 102. Особенно когда в стране идет война,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в нерабочие дни и часы сильно шуметь действительно запрещено, так что если бы соседи заявителя действительно громко делали ремонт, у него были бы все основания вызвать полицию. В частности, недавно во Львове осудили мужчину, который громко смотрел телевизор ночью и мешал соседям спать.

Когда в Украине нельзя шуметь

В Украине действует закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Поэтому на территории страны нельзя пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками шума с 22:00 до 8:00 в рабочие дни, а на праздники и выходные шума не должно быть вообще.

Заметим, что для жителей домов и квартир установлены допустимые уровни шума: