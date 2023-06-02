Хотела "забрать" Patriot из Киева: какие зашквары известны о киевлянке, сделавшей скандальное заявление

В сети киевлянка 1 июня опубликовала видео, на котором жаловалась, что не выспалась из-за ракетной атаки по столице. Очевидно, не долго думая, она спросила, можно ли Patriot "забрать на неделю" из Киева.

Свою позицию она аргументировала тем, что якобы пусть не спят люди на Западе Украины. В телеграм-канале "ПУ – Публичные у**аны" написали, что девушку зовут Екатерина Тимофиева, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандальной киевлянке

Тимофеевой 33 года и она не в первый раз отмечается скандальными заявлениями. Ранее жительница Киева с никнеймом moon__girl888 также распространяла нарративы российской пропаганды. В частности, в одном из сториз она обвиняла в войне, которую начала Россия, не саму страну-террористку. Как и российские пропагандисты, вспоминала США. На этом она не остановилась и винила Украину.

Наша страна – мыло. Отмывает бабки себе в карман нашей кровью и кричит, что мы белые и пушистые. Надеюсь, "пушистики" по**вятся к**вью собственных детей… В любой ссоре всегда виноваты оба, всегда есть выгода обоих,

– цинично заявила Екатерина Тимофиева.

Она добавила, что якобы "войне не будет конца", и "нас убьют здесь всех, до последнего".

Сообщение, которое распространяла Тимофиева / Скриншот по телеграм-канала

Стоит отметить, что в ночь, когда Россия цинично атаковала столицу Украины ракетами "Искандер" Тимовиева, решила обвинить во всем не Кремль, а систему противовоздушной обороны Patriot, которая спасает жизнь украинцев.

Что известно о скандальном заявлении киевлянки

Жительница Киева 1 июня записала видео, в котором задала вопрос, можно Patriot "забрать на неделю" из Киева. Свою позицию она аргументировала тем, что якобы не "смогла выспаться".

Меня мучает один вопрос. А можно этот гребаный Patriot забрать на неделю на Западную Украину. Ничего личного, пусть не спят немножко они, как-то расслабленно чувствуют себя там, а мы поспим,

– заявила киевлянка.

Более того, после своих слов она вспомнила о Службе безопасности Украины в надежде, что ей ничего не будет.

"Надеюсь, что за такое наша доблестная страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", – подчеркнула киевлянка.

Возмущение киевлянки: смотрите видео