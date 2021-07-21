После 2 часов поисков в озере: "утопленница" проявила бдительность и сама пришла к спасателям
Источник:муниципальная стража Киева
Поиски женщины на озере в парке Партизанской славы начались с того, что на берегу нашли сумку и одежду, которые принадлежали киевлянке. Бойцы муниципальной стражи начали ее поиски, а также вызвали спасателей и водолазов.
Личные вещи "утонувшей" нашли около 6:00 21 июля на берегу водоема. Поисковая операция закончилась очень неожиданно для всех в 10:00.
Смотрите также Не выдержала пьяных гулянок, – бабушка объяснила, зачем спилила скамейку во дворе Киева
На месте происшествия работали водолазы, полицейские и медики скорой.
Озеро обследовали 2 часа
Вещи, которые женщина оставила на пляже / Фото муниципальной стражи Киева
- Правоохранители и бойцы ГСЧС прибыли на место происшествия около 8:00.
- Водолазы сразу начали поисковую операцию, но их попытки найти тело женщины были тщетными.
- Где-то в 10:00, после двух часов ныряния специалистов, к спасателям и полиции сама подошла женщина, которую искали.
- Она спросила, что случилось на водоеме и кого ищут.
Женщина сама спросила, кого ищут в водоеме / Фото муниципальной стражи Киева
Как выяснилось, "потерпевшая" просто ушла с пляжа по своим делам и вернулась за вещами через несколько часов. Она была изрядно удивлена тем, что ее объявили пропавшей.