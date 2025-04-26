В Киеве женщина танцевала под русскую музыку в день траура: ее привлекли к ответственности

В день траура по погибшим в результате российской атаки 24 апреля киевлянка устроила танцы под российскую музыку на балконе жилого комплекса. За это ее привлекли к административной ответственности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Как наказали женщину, которая слушала русскую музыку в день траура

Правоохранители увидели в сети видео, на котором жительница Киева танцует на балконе общего пользования, громко включает песню российской исполнительницы и подпевает ей.

Женщина слушала российские песни в Киеве: смотрите видео

Инцидент произошел 25 апреля, в день траура по погибшим в результате массированного ракетного удара России по столице.

Полицейские установили, что на видео – 28-летняя жительница этого же дома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина объяснила, что просто развлекалась и не знала об объявленном трауре.

Инспекторы полиции провели с ней профилактическую беседу и составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Женщине грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы, исправительные работы с отчислением 12% заработка, или до 15 суток административного ареста.

Напомним, что в результате массированной атаки на Киев 24 апреля погибли 12 человек. Еще 90 – получили ранения.