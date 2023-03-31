"Священная война" за привилегии: что российские пропагандисты говорят о Лавре

В этом тексте я не хочу обсуждать вопрос сути вероисповедания тех или иных граждан, или их культурные предпочтения. Я агностик, который с большим уважением относится к конституционному праву граждан на свободу совести. В контексте происходящих вокруг Киево-Печерской Лавры хочу обратить внимание на то, как российская пропаганда освещает эту тему. Далее – в эксклюзивном блоге для 24 Канала.

Трактовка Евангелия здесь ни при чем

Для Кремля, а значит и для российской пропаганды, война против Украины – "священная". Российская пропаганда сакрализует войну, не признавая Украину государством, а украинцев – отдельной нацией.

К теме "Борцы с сатанизмом" отрабатывают методички по шабашу УПЦ МП в Лавре

Московская церковь в Украине годами занималась пропагандистской деятельностью, продвигая в душу тех, кто искренне искал Бога, российские политические интересы. Против группы высокопоставленных функционеров московской церкви в Украине введены санкции СНБО – и эти санкции связаны с коллаборационизмом, а не с трактовкой Евангелия или теологическими диспутами.

Они открыто поддерживали российские вооруженные силы, оккупантов и все, что связано с российской агрессией против Украины. Когда мне говорят, что УПЦ московского патриархата на Украине не поддерживает российскую агрессию против Украины, я всегда ищу этому подтверждение.

Например, публичное осуждение фигурантов санкционного списка СНБО по церковным процедурам типа хотя бы лишения административных должностей.

Но почему-то не нахожу. Почему?

Теперь перейдем к сугубо прагматичным, так сказать, нерелигиозным обстоятельствам.

Худший арендатор

Русская церковь, использовавшая помещение Киевской Лавры, считает себя их владельцем, у которого что-то "забирают". Но это не правда, это – российская пропаганда. С юридической или хозяйственной точки зрения никакой арендатор никогда не может считать себя привилегированным. Право распоряжаться имуществом имеет только его владелец. Представьте себе, что вы сдали в аренду свою квартиру (в центре Киева), а теперь не можете выселить оттуда арендаторов, потому что они носят рясы, запугивают вас и угрожают карами Божьими вашим детям.

Актуально Идеальная картинка для пропаганды: как Кремль собирается использовать историю с Лаврой

"Привилегию" московской церкви обеспечивали бывшие политические руководители Украины, которые очень любили кланяться московским диктаторам. И весь этот шум – это шум на самом деле о привилегиях и праве влияния.

В Украине много религиозных групп. Различные религиозные общины строят в Украине церкви, мечети, молитвенные дома и т.д. – и всегда за деньги прихожан или меценатов.

Сообществу мусульман почему-то не приходит в голову требовать что-то от украинского государства – они просто собирают деньги и строят мечеть.

Сообщество протестантов также решает свои бытовые вопросы самостоятельно и за свой счет.

Сообщество иностранцев-хасидов осуществляет паломничества в Украине, арендуя жилье и транспорт.

Максимум, что делает в этих вопросах государство, это обеспечивает законность, равные права и безопасность. Именно так должны быть организованы отношения властей с церквями в светском государстве.

Украинское государство лишает русскую церковь политической привилегии, делая ее равной всем остальным церквям и религиозным общинам.

Согласитесь, это не слишком много. Это мало, учитывая, что в самой России функционеры московского патриархата благословляют россиян на убийства украинцев.

Российские нарративы пошли в движение

Российская пропаганда вместе с ее спикерами в церковных одеждах отрабатывает нарратив о святом статусе, собственности и защите канонических ценностей. Все это – в рамках мета-нарратива о "священной войне".

Технологически не происходит ничего нового: "Радикальные праворадикалы действуют на территории Киево-Печерской Лавры", "В Лавре батюшка покропил сатанинских прозападных журналистов святой водой", "комиссия Минкульта с полицией не имеет права для передачи корпусов Киевской лавры в собственность государства".

Глоссарий типичен для российской пропаганды – "радикальные провокаторы", "сатанисты". Нацисты уже разминаются на кромке поля.

Читайте также Зачем Путину русские фашисты

Эти же термины пропагандисты используют для описания любых событий в Украине, но здесь "святости" картинке добавляет наличие людей в рясах. Вот так попытка "освободить помещение" в российской пропаганде выглядит как очередная "священная битва".

Но нет.

"Священная" привилегия, которую Россия вместе со своей церковью создала для себя в Украине, обосновывает и привилегию "старшего брата", и привилегию метрополии, и право считать свое мнение относительно Украины весомым.

Защита этих "русских привилегий" – это защита инструментов "святого московского" влияния.

Но этих привилегий уже нет.