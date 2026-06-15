Зеленский прибыл в пострадавшую от обстрелов Киево-Печерскую Лавру

Президент Владимир Зеленский посетил территорию Киево-Печерской лавры, которая была повреждена в результате ночного обстрела со стороны России. Вместе с ним на месте работают премьер-министр Юлия Свириденко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о визите Зеленского на место удара по Киево-Печерской лавре?

15 июня глава государства посетил Киево-Печерскую лавру, которая подверглась российскому удару. На месте удара продолжают работать спасатели и другие профильные службы.

Зеленский и представители Правительства посетили Киево-Печерскую Лавру / Фото София Трощук, 24 Канал

Президент подчеркнул, что российский дрон нанес частичные повреждения Киево-Печерской лавре, однако благодаря оперативным действиям служб удалось предотвратить более масштабные разрушения. На месте работали подразделения ГСЧС, полиция и другие специалисты, которые, в частности, помогали в ограждении поврежденного участка.

Визит Зеленского и чиновников в Киево-Печерскую лавру: смотрите видео

По словам главы государства, после первоочередной консервации объекта должны быть проведены экспертизы, после чего начнется восстановление святыни. Кроме того, он добавил, что правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в поврежденной лавре.

Зеленский прокомментировал удар по Киево-Печерской лавре: смотрите видео

Отметим, что после российской атаки территорию Киево-Печерской Лавры временно закрыли для посетителей. Кроме Успенского собора, повреждения получила также Башня Иоанна Кушника – оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, входящее в фортификационный комплекс Верхней лавры.

Гендиректор национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко сообщил, что из собора оперативно вывезли религиозные реликвии и музейные экспонаты. Наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий добавил, что уже в первые часы после попадания была организована срочная эвакуация святыни, а также богослужебных предметов, древних икон и антиминсов.