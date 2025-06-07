"Циничная антицерковная провокация": ПЦУ возмутилась из-за мероприятия "КиевПрайда" на Михайловской площади

В Православной церкви Украины заявили, что проведение мероприятия "КиевПрайд Парк" неподалеку от Михайловского Златоверхого монастыря якобы является "сознательной циничной антицерковной провокацией".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Киевской Митрополии ПЦУ.

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В ПЦУ отреагировали на мероприятие "КиевПрайда"

В ПЦУ заявили, что мероприятие "КиевПрайда" направлено якобы на "поддержку и пропаганду в обществе греха содомии", а также так называемой "гендерной идеологии".

В пресс-службе Киевской Митрополии также вспомнили о кинофестивале квир-кино Sunny Bunny, который состоялся в Страстную пятницу – "священное для христиан время".

Именно поэтому, по словам ПЦУ, проведение ЛГБТ-мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в канун праздника Троицы "не является случайным стечением обстоятельств, а свидетельствует о сознательных провокационных и антицерковных намерениях организаторов".

Киевская Митрополия ПЦУ выражает протест против этой провокации и напоминает, что позиция Православной Церкви относительно самого явления гомосексуализма и его идеологической пропаганды зафиксирована в Декларации Поместного Собора ПЦУ "О негативном отношении к греху содомии (гомосексуализма), его пропаганды в обществе, к гендерной идеологии и так называемым однополым бракам (однополым сожительствам)",

– говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что мероприятие "КиевПрайд Парк" должно было состояться в павильоне "КИТ" на территории ВДНХ в Киеве. Однако организаторы отменили его из-за потенциальной угрозы теракта.