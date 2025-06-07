Несмотря на угрозы теракта, "КиевПрайд" все же состоится: где и когда
- "КиевПрайд Парк" состоится 7 июня на Михайловской площади под зданием МИД Украины, начало запланировано на 15:00.
- Организаторы изменили локацию из-за угроз, первоначально мероприятие планировали провести в павильоне "КИТ" на ВДНХ.
Мероприятие "КиевПрайд Парк" состоится в субботу, 7 июня, под зданием Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади. Начало мероприятия запланировано на 15:00.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление украинской общественной организации "КиевПрайд".
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Что известно о нынешнем "КиевПрайде" в этом году
По словам организаторов, "КиевПрайд" выбрал локацию вблизи Министерства иностранных дел, поскольку речь идет о ключевом органе власти, который поддерживает права ЛГБТИК+ и способствует улучшению ситуации с защитой прав человека в Украине.
Программа события претерпит изменения, однако мы будем говорить о важных для всех нас вещах и встретимся в теплом кругу единомышленников/-иц и союзников/-иц,
– говорится в заявлении.
Присоединиться к мероприятию можно с 15:00 по адресу: Михайловская площадь, 1.
Ранее сообщалось, что "КиевПрайд Парк" должен был состояться в павильоне "КИТ" на территории ВДНХ в Киеве. Однако организаторы отменили его из-за угроз и потенциальной угрозы теракта.
В этом году полиция делала все, чтобы отменить наше мероприятие. Даже запугала дирекцию ВДНХ – Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и представительниц павильона "КИТ",
– сообщили в "КиевПрайд".
По словам организаторов, одним из вариантов была полная отмена мероприятия, однако впоследствии они приняли решение изменить локацию.
Отмечается, что организация прорабатывает все риски и продолжает коммуникацию с полицией.