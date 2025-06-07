Сбор на дроны, лекции и споры: как в центре столицы проходит "КиевПрайд"

В столице Украины днем 7 июня проходит фестиваль "КиевПрайд" – организаторы присоединились к сбору фонда Сергея Стерненко. В то же время не все довольны событием.

Противники "КиевПрайд Парка" стоят отдельно и выкрикивают разные лозунги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона, "КиевПрайд" и "Киев24".

Смотрите также Несмотря на угрозы теракта, "КиевПрайд" все же состоится: где и когда

Как проходит "КиевПрайд Парк" в 2025 году

Организаторы фестиваля и участники отметили, что в этом году "КиевПрайд" – это образовательно-благотворительное мероприятие. Он проходит возле Министерства иностранных дел Украины под лозунгом "Единство в многообразии", что является официальным девизом Европейского Союза.

Фестиваль должен был состояться на ВДНХ, но Национальная полиция Украины обратилась с требованием изменить локацию из-за потенциальной опасности. Впоследствии организаторы сообщили, что "КиевПрайд Парк" все же состоится, но уже на площади возле здания Министерства иностранных дел Украины в Киеве.

Противники события стоят отдельно, на Михайловской площади и выкрикивают оскорбительные лозунги. За ними следят правоохранители.

Противники "КиевПрайда" / Скриншот 24 Канала

Я искренне убеждена, что инклюзивность в армии, в ВСУ, в отношении различных сообществ и национальностей сработает на пользу,

– рассказала соучредитель ОО "КиевПрайд" Анна Шарыгина.

В этом году на мероприятии "КиевПрайд Парк" читают лекции, в частности о людях ЛГБТ в армии. Также организаторы собирают средства для фонда Сергея Стерненко закупки FPV-дронов для украинских защитников.

Без споров не обошлось

Перед началом события на Михайловской площади произошли столкновения. В сети сообщали о конфликте полиции с представителями "Правой молодежи".

В центре Киева перед акцией подошла группа лиц, которые были настроены драться и сорвать проведение мероприятия. Там удалось предотвратить столкновение.

Чтобы предотвратить, всех доставили в районное управление полиции. Все были в гражданском. Еще часть противников ЛГБТ-акции сейчас на Михайловской площади скандируют лозунги, но пока без конфликтов,

– рассказал собеседник "РБК-Украина".

Возмутились из-за мероприятия также в Православной церкви Украины. Там заявили, что проведение мероприятия "КиевПрайд Парк" неподалеку от Михайловского Златоверхого монастыря якобы является "сознательной циничной антицерковной циничной провокацией".

В пресс-службе Митрополии подчеркнули, что мероприятие "КиевПрайда" направлено на "поддержку и пропаганду в обществе греха содомии", а также так называемой гендерной идеологии.