Противники "КиївПрайд Парку" стоять окремо та вигукують різні гасла. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону, "КиївПрайд" та "Київ24".

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Як проходить "КиївПрайд Парк" у 2025 році

Організатори фестивалю та учасники зазначили, що цього року "КиївПрайд" – це освітньо-благодійний захід. Він відбувається біля Міністерства закордонних справ України під гаслом "Єдність у різноманітті", що є офіційним девізом Європейського Союзу.

Фестиваль мав відбутися на ВДНГ, але Національна поліція України звернулася з вимогою змінити локацію через потенційну небезпеку. Згодом організатори повідомили, що "КиївПрайд Парк" все ж відбудеться, але вже на площі біля будівлі Міністерства закордонних справ України у Києві.

Противники події стоять окремо, на Михайлівській площі, та вигукують образливі гасла. За ними стежать правоохоронці.

Противники "КиївПрайду" / Скриншот 24 Каналу

Я щиро переконана, що інклюзивність в армії, в ЗСУ, щодо різних спільнот та національностей спрацює на користь,

– розповіла співзасновниця ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна.

Цього року на заході "КиївПрайд Парк" читають лекції, зокрема про людей ЛГБТ у війську. Також організатори збирають кошти для фонду Сергія Стерненка закупівлі FPV-дронів для українських захисників.

Без суперечок не обійшлося

Перед початком події на Михайлівській площі сталися сутички. У мережі повідомляли про конфлікт поліції з представниками "Правої молоді".

У центрі Києва перед акцією підійшла група осіб, які були налаштовані битися і зірвати проведення заходу. Там вдалося запобігти зіткненню.

Аби запобігти, всіх доставили до районного управління поліції. Усі були в цивільному. Ще частина противників ЛГБТ-акції зараз на Михайлівській площі скандують лозунги, але наразі без конфліктів,

– розповів співрозмовник "РБК-Україна".

Обурилися через захід також у Православній церкві України. Там заявили, що проведення заходу "КиївПрайд Парк" неподалік від Михайлівського Золотоверхого монастиря нібито є "свідомою цинічною антицерковною провокацією".

У пресслужбі Митрополії підкреслили, що захід "КиївПрайду" спрямований на "підтримку і пропагування в суспільстві гріха содомії", а також так званої гендерної ідеології.