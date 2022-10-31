Массированная ракетная атака по Украине: где раздались взрывы и какая ситуация в регионах

Утром 31 октября во время воздушной тревоги в Киевской, Винницкой и Полтавской областях были слышны взрывы. Это результат работы сил ПВО. В то же время оккупанты атакуют Харьковскую область и Запорожье.

Работу ПВО подтвердили главы ОВА. Однако воздушная тревога по состоянию на 8:00 продолжается по всей стране.

Обратите внимание Возможен массированный удар, часть ракет летит на Север и Запад: будьте осторожны

Ситуация в регионах

Киевская область

Глава ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО на территории области и призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В то же время, по данным Суспільного, около 8:05 прогремели взрывы и в Киеве. Вероятно, там также сработало ПВО.

Мониторинговые группы сообщают о возможном попадании на территории области. Однако официальной информации нет.

Также есть сообщения о повторной работе ПВО в Киевской области около 8:15. В то же время в Киеве сообщают о перебоях со светом.

Винницкая область

В Винницкой области также прогремели взрывы. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области сработало ПВО и также призвал граждан находиться в укрытиях.

Полтавская область

Кроме того, взрывы слышали и жители Полтавской области. Глава ОВА Дмитрий Лунин также сообщил об успешной работе сил противовоздушной обороны.

Харьковская область

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне наносят ракетные удары по Харьковской области. В частности, захватчики атаковали и областной центр. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил 2 прилета по городу по состоянию на 8:18.

Черкасская область

Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры на территории Черкасской области. Глава ОВА Игорь Табунец сообщил, что часть области осталась без электроснабжения после вражеской атаки.

На месте атаки работают аварийные службы.

Запорожье

Серия взрывов раздалась и в Запорожье. Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что враг атаковал критическую инфраструктуру. Поэтому часть города обесточена.

Информацию о масштабах разрушений и пострадавших уточняют.