Киевщина усиливает защиту границы с Беларусью

В Иванкове Киевской области, 19 ноября, состоялось межведомственное совещание по введению дополнительных мер по защите государственной границы. Оно произошла на фоне обострения ситуации с мигрантами на белорусско-украинской границе.

Как рассказал глава Киевской области Василий Володин, в совещании приняли участие представители и руководители профильных министерств и ведомств, силовых и правоохранительных органов.

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На повестку дня вынесли 2 ключевых вопроса:

взаимодействие пограничников с нацгвардейцами и правоохранителями при осуществлении контроля на участке украино-белорусской границы в пределах Киевщины,

состояние выполнения решения СНБО от 30 июля 2021 года об обустройстве государственной границы.

По результатам совещания Василий Володин отметил, что из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе нужно быть максимально готовыми к любому ходу событий и возможным провокациям.

Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью

В настоящее время контроль за границей Украины в пределах пристоличного региона обеспечен на 100%. В то же время, ситуация постоянно мониторится, а профильные службы готовы к оперативному усилению в случае необходимости. Для этого отработали четкую схему и определили вектор дальнейших действий.

Хочу подчеркнуть, что у каждого представителя власти по вопросу защиты государственной границы своя зона ответственности. Но для максимальной результативности всем нам нужно действовать слаженно. Спасибо профильным службам Киевщины за государственную позицию,

– написал Володин.

Как ранее отметил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, в Украине могут ввести чрезвычайное положение на границе из-за ситуации с мигрантами. Однако такое решение должно быть взвешенным и обоснованным. В то же время глава МВД Денис Монастырский отметил, что введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях – пока не ко времени.

Полный текст публикации Василия Володина:

Сегодня в Иванкове провел межведомственное совещание с участием представителей и руководителей профильных министерств и ведомств, силовых и правоохранительных органов. Посвящено оно было важному вопросу – принятию дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы на территории Киевской области.

На данный момент наблюдается миграционный кризис на польско-белорусской границе. Поэтому мы должны быть по-максимуму готовы к любому развитию событий и возможным провокациям. Контроль за границей Украины в пределах нашего региона обеспечен на 100%.

Ситуация постоянно мониторится. И наши службы готовы к оперативному усилению по необходимости. Для этого отработали четкую схему действий. Состояние выполнения решения СНБО от 30 июля 2021 года об обустройстве государственной границы.

Заслушал сегодня от всех служб отчеты о выполненных задачах. После этого совместно определили вектор дальнейших действий. Вопрос находится на контроле.