Киевщина возвращается к жизни: в освободившихся городах появятся свет и вода

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, как в Киевской области налаживают коммуникации после нашествия российской орды.

К примеру, в результате разрушений в Броварах было обесточено 72% города. Услуги по электро- и водоснабжению уже возобновлены в полном объеме. Об этом Кирилл Тимошенко рассказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Бучанский район

"Ирпенводоканал" полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь.

Между тем, в Бородянке налаживают работу канализационной системы – она заработает в ближайшее время.

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За прошедшие сутки, 21 апреля, подключили свет 29 населенным пунктам Киевщины. Еще 91 населенный пункт Киевщины уже возобновил газоснабжение.