В одном из районов Киевской области мужчина пошел в лес за грибами и обнаружил часть ракеты. Чтобы обезвредить боеприпас, на место происшествия приезжали саперы. Об этом пишут в социальных сетях. 24 Канал.
Кстати говоря Украине нужно не менее 5 – 7 лет для полного разминирования территорий, – МВД
Разминирование продолжается
Именно в регионе, где мужчина нашел огромную ракету, до сих пор не завершили работы с поиском взрывоопасных предметов.
Отметим, что ранее в ГСЧС предупреждали, что в леса Киевской области нельзя ходить еще как минимум год – из-за оставшихся мин после российского вторжения.
Мужчина нашел в лесу ракету / Смотрите видео:
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Что известно о разминировании
- Российское оружие насколько загрязнило нашу страну, что для ее разминирования понадобится 757 лет. Американский журнал Time сообщал, что Украина опередила Афганистан и Сирию и стала наиболее заминированной страной в мире.
- По данным главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, потенциально заминированными в Украине есть около 30% территории государства – около 174 тысяч квадратных километров.
- Работа над разминированием достаточно сложная и длительная. Например, один поселок, освободившийся еще в начале мая 2022 года, удался. полностью разминировать только в августе этого года.