В одному з районів Київської області чоловік пішов до лісу по гриби та виявив частину ракети. Аби знешкодити боєприпас, на місце події приїздили сапери. Про це пишуть в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал.
До речі Україні потрібно щонайменше 5 – 7 років для повного розмінування територій, – МВС
Розмінування триває
Саме в регіоні, де чоловік знайшов величезну ракету досі не завершили роботи з пошуком вибухонебезпечних предметів.
Зазначимо, що раніше у ДСНС попереджали, що у ліси Київської області не можна ходити ще як мінімум рік – через міни, що там залишилися, після російського вторгнення.
Чоловік знайшов у лісі ракету / Дивіться відео:
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Що відомо про розмінування
- Російська зброя наскільки забруднила нашу країну, що для її розмінування знадобиться 757 років. Американський журнал Time повідомляв, що Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі.
- За даними очільника українського уряду Дениса Шмигаля, потенційно замінованими в Україні є близько 30% території держави – близько 174 тисяч квадратних кілометрів.
- Робота над розмінуванням досить складна та тривала. Наприклад, одне селище, яке звільнили ще на початку травня 2022 року вдалось повністю розмінувати лише в серпні цього року.