На Киевщине оккупанты убили троих мирных жителей

Российские захватчики продолжают бомбить украинские города. В результате вражеских обстрелов в Киевской области погибли 3 человека.

Кроме того, захватчики повредили детский сад и частные дома. Правоохранители начали расследование.

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Оккупанты убили трех мирных жителей Киевщины

Бучанская, Фастовская и Броварская окружные прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны российскими военнослужащими.

По данным следствия, вооруженные силы Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, в селах Стоянка и Мощун Бучанского района из стрелкового оружия убили троих мирных жителей,

– говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов также повредились:

детский сад и многоквартирный дом в Ирпене,

частные дома в селах Вита Почтовая Фастовского района и Красиловка Броварского района.

Прокуроры продолжают фиксировать все преступления оккупантов, чтобы потом привлечь их к ответственности.

Последствия вражеских обстрелов / Фото Офиса Генпрокурора