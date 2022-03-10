На Киевщине оккупанты убили троих мирных жителей
Источник:Офис Генпрокурора
Российские захватчики продолжают бомбить украинские города. В результате вражеских обстрелов в Киевской области погибли 3 человека.
Кроме того, захватчики повредили детский сад и частные дома. Правоохранители начали расследование.
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Оккупанты убили трех мирных жителей Киевщины
Бучанская, Фастовская и Броварская окружные прокуратуры Киевской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны российскими военнослужащими.
По данным следствия, вооруженные силы Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, в селах Стоянка и Мощун Бучанского района из стрелкового оружия убили троих мирных жителей,
– говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов также повредились:
- детский сад и многоквартирный дом в Ирпене,
- частные дома в селах Вита Почтовая Фастовского района и Красиловка Броварского района.
Прокуроры продолжают фиксировать все преступления оккупантов, чтобы потом привлечь их к ответственности.
Последствия вражеских обстрелов / Фото Офиса Генпрокурора