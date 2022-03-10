Варто прочитати "Денацифікація" вбила вже 70 дітей, – Кулеба назвав варварським злочином те, що робить Росія
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Російські загарбники продовжують бомбардувати українські міста. Внаслідок ворожих обстрілів на Київщині загинули 3 людини.
Джерело:Офіс Генпрокурора
Варто прочитати "Денацифікація" вбила вже 70 дітей, – Кулеба назвав варварським злочином те, що робить Росія
Доповнюємо новину
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!