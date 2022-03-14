На Киевщине вражеская ракета попала в телерадиовышку

В Винаровке Киевской области ракета попала в телерадиовышку. По предварительным данным, жертв нет.

Сейчас на месте обстрела работают спасатели и полиция. Авиабомбардировка башни произошло 14 марта.

Обратите внимание Из-за разрушения телебашни на Ровненщине не работает теле- и радиовещание

Взрыв в Винаровке: Ракета попала в телерадиовышку на месте работают работники ГСЧС. Полицейские фиксируют последствия взрыва. По предварительным данным пострадавших нет. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

На Ровненщине в тот же день произошел идентичный случай. Оккупанты попали в телебашню и сейчас в области не работает теле- и радиовещание.

Обратите внимание – Утренний брифинг Верещук за 14 марта: видео