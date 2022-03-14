Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та поліція. Авіабомбардування вежі сталося 14 березня.

Зверніть увагу Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення

Вибух у Винарівці: Ракета влучила у телерадіовежу На місці працюють працівники ДСНС. Поліцейські фіксують наслідки вибуху. За попередніми даними потерпілих немає. Інформація уточнюється,

– мовиться в повідомленні.

На Рівненщині того ж дня стався ідентичний випадок. Окупанти поцілили в телевежу й зараз в області не працює теле- та радіо- мовлення.

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