На Киевщине в результате бомбардировки дом разнесло вдребезги: женщина погибла, а ее муж пропал
Источник:ГСЧС
В поселке Калиновка Киевской области из-за бомбардировки оккупанта полностью уничтожило дом. Тело жительницы нашли, а ее мужа до сих пор разыскивают.
Оккупанты разрушили дом 28 февраля около 19 часов. Об этом сообщают в ГСЧС.
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Известно, что от тела женщины остались только остатки. А вот житель дома – исчез. Вероятно, его тело находится под многочисленными завалами.
В Киевской области оккупанты разгромили дом / Фото ГСЧС
В результате бомбардировки 28.02 в 19:00 полностью разрушен дом. Обнаружены остатки тела хозяйки, данные устанавливаются. Продолжаются поиски мужчины,
– говорится в сообщении.
Бомбардировка врага в Киевской области / Фото ДСНС
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