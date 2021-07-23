Мы за Путина не голосовали: под Киевом заметили Mercedes с российскими номерами
23 июля 2021 , 12:35Читати новину українською
В Броварах заметили Mercedes с московскими номерами и наклейкой на заднем стекле – "мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку". Фото попало в соцсети – украинцы не верят россиянам.
Пользователи телеграма предполагают, что так говорят все, кто приезжает в Украину из страны-агрессора. Мол, только для того, чтобы их не трогали.
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Фотографию опубликовали в сообществе "Подслушано у водителей Киева".
Сколько голосовали за Путина
Кстати, за Владимира Путина на выборах 2018 года, по официальным данным, проголосовало более 76% избирателей.
Российские номера в Киеве
В столице иногда замечают машины с номерами Российской Федерации. Вот несколько случаев, о которых писали на сайте 24 канала:
- В Киеве водитель с российскими номерами едва не совершил ДТП и еще вышел жаловаться.
- В столице заметили автомобиль, который может принадлежать российским военным.