На Киевщине со Stinger сбили еще один вражеский вертолет

Украина нанесла очередной удар воздушным силам российских оккупантов. Наши войска сумели ликвидировать вражеский вертолет на Киевщине.

Уничтожен вражеский "Аллигатор"

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. По его информации, вертолет российских оккупантов был уничтожен 19 марта.

Кстати Украинские военные возле Попасной с ПЗРК сбили снаряд "Точки У"

Сообщается, что в Бучанском районе благодаря ПВО был сбит вражеский боевой вертолет К-52.

Для уничтожения вертолета украинские военные использовали американский комплекс Stinger.

Сегодня, в Бучанском районе, подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер",

– говорится в сообщении Павлюка.

Заметим, что по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 115 вражеских вертолетов.

Кстати – ВСУ уничтожили еще одного российского генерала: смотрите видео