Развращал 11-летнюю школьницу: в Киевской области сообщили о подозрении тренеру по баскетболу

1 августа 2023, 14:04
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Андрей Небитов

В Киевской области тренер по баскетболу пригласил школьницу к озеру. Там он заманил ребенка на глубину и развращал его.

Распутнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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"Заманил на глубину и стал щупать"

Начальник полиции Киевщины рассказал, что 11-летнего ребенка развращал тренер из села Подгорцы.

51-летний житель села Подгорцы, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Выдумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать,
– сказал Небитов.

Добавил, что следователи уже начали досудебное расследование по факту развращения малолетней.

Развратнику грозит до 8 лет тюрьмы: смотрите видео

На Хмельнитчине мужчина годами развращал своих детей

  • В Офисе генпрокурора сообщили, что житель Хмельницкой области развращал собственных близнецов. В частности, заставлял детей смотреть видео порнографического характера.
  • По данным следствия, отец начал совершать преступления, когда мальчику и девочке было всего по 5 лет. Пользуясь отсутствие жены и беспомощным состоянием дочери, мужчина периодически насиловал ее. Чтобы дети молчали, угрожал физической расправой над ними и их матерью.
  • Злоумышленник приговорен к 12 годам тюрьмы.

Автор: Юлія Лобурак