На Киевщине зафиксировали вражеские БпЛА: в регионе работает ПВО
25 февраля 2024, 05:32Читати новину українською
В ночь на 25 февраля оккупанты атакуют Украину "Шахедами". В Киевской области работает ПВО.
Из-за обстрела дронами в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены завыли в 5:06.
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На Киевщине работает ПВО
Уже в 5:29 стало известно о взрывах в Киевской области. Соответствующую информацию распространила ОВА.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– отметили в сообщении.
В ОВА обратились к местным жителям с просьбой не фотографировать и не снимать работу наших защитников. А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Атака "Шахедами": главное
- Российские войска в ночь на 25 февраля атаковали территорию Украины удаоними дронами типа "Шахед" с нескольких направлений.
- В Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько групп дронов залетели в воздушное пространство Украины с территории временно оккупированных регионов. Воздушную тревогу объявили в центральных, северных и южных областях.
- Взрывы раздавались также в Хмельницкой области.