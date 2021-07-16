Пытали и забрали все: на Киевщине злоумышленники ограбили пенсионеров, пожилой мужчина умер

Трое злоумышленников ворвались в дом местных жителей в селе Русанов Киевской области. Злоумышленники пытали владельца дома, из-за чего тот умер на месте происшествия.

Полицейские Киевской области пытаются установить личности преступников, совершивших разбой со смертельным исходом. Инцидент произошел около 4 утра 15 июля.

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Сейчас местонахождение членов группировки остается неизвестным.

Связали и пытали хозяев

Как выяснили полицейские, работавшие на месте происшествия, неизвестные ворвались в дом супругов и связали мужчину и женщину.

60-летнего владельца преступники пытали, требуя у него рассказать, где спрятаны все сбережения.

После нападения у пенсионера случился сердечный приступ, из-за чего он умер.

Когда злоумышленники скрылись, женщина вызвала скорую, но врачи ничем не смогли помочь пострадавшему.

По факту совершения преступления полицейские открыли уголовное производство. Произошедшее квалифицировали как разбой, совершенный огранизованной группой с причинением тяжких телесных повреждений пострадавшим.

Если полицейские найдут злоумышленников и докажут их вину в суде, мужчинам грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.