"Воды в центре не будет": какие районы столицы может подтопить, если прорвет дамбу Киевской ГЭС

В социальных сетях распространяют фейки, что в случае потенциального прорыва дамбы Киевской ГЭС "моментально" затопить прибрежные к реке Днепра районы столицы. Однако эта информация не соответствует действительности.

В частности, подобная информация является ничем иным как враждебное ИПСО, которую распространяют для дестабилизации ситуации внутри украинской столицы. Сейчас уже известны последствия возможного прорыва дамбы ГЭС в Киеве.

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Какие районы Киева может затопить в случае прорыва дамбы ГЭС

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что, по прогнозам ученых НАН Украины, последствия от потенциального прорыва дамбы Киевской ГЭС не являются совсем апокалиптическими.

Произойдет лишь несущественное подтопление пойменных территорий, например, потенциально пострадают Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиха и еще определенные территории,

– отметил он.

Генерал также добавил, что кроме выводов ученых и компании Укргидроэнерго, также данные были обработаны и в Госагентстве водных ресурсов. По словам Попка, выводы относительно потенциальных последствий – идентичны.

"Поэтому не верьте никаким фейкам будто Оболонский район Киева за 3 минуты накроет 4-метровая волна, а еще через две минуты вода доберется Троещины, а потом будет в центре Киева", – отметил начальник КГВА.

Затопит ли вода центр Киева

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что есть расчеты ученых, которые подсчитали объем воды в Киевском море. По этим данным, объем воды в Киевской ГЭС, в случае прорыва дамбы, не представляет угрозы для украинской столицы.

Ученые даже сделали расчеты, что будет с городом, если вытечет половина воды из водохранилища и что будет, если вытечет вся. Так вот, в любом случае Киев катастрофически не затопит, даже его низменные районы – Подол или Оболонь,

– подчеркнул аналитик.

Сергиенко отметил, что максимум, что возможно в случае потенциального прорыва дамбы ГЭС – это временное подтопление некоторых территорий столицы возле Днепра.

Аналитик также вспомнил случай в 1970 годах, когда произошел большой сброс воды с Киевской ГЭС. По словам Сергиенко, даже тогда вода действительно постепенно поднялась, но не более чем на метр в районе Осокорков.

"Конечно все вокруг подтопило, в воде плавали ванны, доски, вещи дачников. Но вода через пару дней сошла. Она не нанесла кардинальных разрушений даже благеньким дачным домам, ну, возможно, где-то штукатурка поотпадала", – вспомнил эксперт.

Насколько серьезным может быть подтопление в столице

Александр Сергиенко также отметил, что заявления о "валу воды высотой в 4 метра, который якобы будет лететь на город" в случае прорыва дамбы Киевской ГЭС, являются лишь пугалками. Ведь подобные случаи возможны только во время землетрясений и где-то в океане, когда образуется цунами.

Если даже что-то, не дай Бог, произойдет с дамбой Киевской ГЭС, то вода в Днепре будет подниматься постепенно, затапливая прибрежные полосы и низины,

– объяснил эксперт.

По его словам, какой-то критической опасности от прорыва дамбы для столицы не будет, а люди спокойно смогут эвакуироваться из мест, которые временно подтопит вода.