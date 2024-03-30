Зокрема, подібна інформація є нічим іншим ніж вороже ІПСО, яку поширюють для дестабілізації ситуації всередині української столиці. Наразі вже відомі наслідки можливого прориву дамби ГЕС у Києві.

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Які райони Києва може затопити у разі прориву дамби ГЕС

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що, за прогнозами науковців НАН України, наслідки від потенційного прориву дамби Київської ГЕС не є зовсім апокаліптичними.

Відбудеться лише несуттєве підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території,

– зазначив він.

Генерал також додав, що окрім висновків науковців і компанії Укргідроенерго, також дані було опрацьовано й у Держагентстві водних ресурсів. За словами Попка, висновки щодо потенційних наслідків – ідентичні.

"Тож не вірте жодним фейкам ніби Оболонський район Києва за 3 хвилини накриє 4-метрова хвиля, а ще за дві хвилини вода дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва", – наголосив начальник КМВА.

Чи затопить вода центр Києва

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко зазначив, що є розрахунки вчених, які підрахували обсяг води у Київському морі. За цими даними, обсяг води у Київській ГЕС, у разі прориву дамби, не становить загрози для української столиці.

Вчені навіть зробили розрахунки, що буде з містом, якщо витече половина води з водосховища і що буде, якщо витече вся. Так от, у будь-якому випадку Київ катастрофічно не затопить, навіть його низинні райони – Поділ чи Оболонь,

– наголосив аналітик.

Сергієнко зазначив, що максимум, що можливе у разі потенційного прориву дамби ГЕС – це тимчасове підтоплення деяких територій столиці біля Дніпра.

Аналітик також згадав випадок у 1970 роках, коли стався великий скид води з Київської ГЕС. За словами Сергієнка, навіть тоді вода дійсно поступово піднялася, але не більше ніж на метр у районі Осокорків.

"Звісно все навколо підтопило, у воді плавали ванни, дошки, речі дачників. Але вода через пару днів зійшла. Вона не завдала кардинальних руйнувань навіть благеньким дачним будинкам, ну, можливо, десь штукатурка повідпадала", – згадав експерт.

Наскільки серйозним може бути підтоплення в столиці

Олександр Сергієнко також зауважив, що заяви щодо "валу води висотою в 4 метри, який начебто летітиме на місто" у разі прориву дамби Київської ГЕС, є лише лякалками. Адже подібні випадки можливі лише під час землетрусів і десь в океані, коли утворюється цунамі.

Якщо навіть щось, не дай Боже, станеться з дамбою Київської ГЕС, то вода у Дніпрі буде підніматися поступово, затоплюючи прибережні смуги та низини,

– пояснив експерт.

За його словами, якоїсь критичної небезпеки від прориву дамби для столиці не буде, а люди спокійно зможуть евакуюватися з місць, які тимчасово підтопить вода.