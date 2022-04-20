"Киевская мадонна" из метро стала иконой в католическом храме Неаполя
Источник:фейсбук Павла Левушкана
В католическом храме итальянского Неаполя появилась картина украинского иллюстратора Марины Соломенниковой "Киевская Мадонна".
Референсом к картине стало фото женщины, которая кормила младенца в метро, пока продолжались ожесточенные бои за Киев. Об этом сообщил пастор Павел Левушкан.
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Что известно о символическом фото
Иллюстрация на странице Соломениковой появилась еще 5 марта. Референсом к ней стало реальное фото женщины, которая пряталась с двухмесячным ребенком в метро от обстрела оккупантов.
"Киевская мадонна" из метро стала иконой в католическом храме Неаполя / Фото Павла Левушкана
Журналисты нашли героиню фотографии
Журналистам НВ удалось обнаружить и женщину по фотографии. Ее зовут Татьяна Близняк, 25 февраля она вместе с мужем, маленьким ребенком и мопсом пошли в метро. Как сказала сама Татьяна, они должны были эвакуироваться 26 февраля, но не могли выйти из метро из-за ожесточенных боев.
В конце концов, им удалось выехать во Львов. Теперь вся семья в безопасности, а фото Татьяны Близняк стало одним из символов войны.
Татьяна Близняк с ребенком в метро / Фото из фейсбука Павла Левушкана