Какова ситуация со связью на Киевщине на фоне длительных отключений света

В Киевской области операторы доставили более 200 дополнительных генераторов в районы, которые остались обесточенными в результате обстрелов. Они обеспечат работу базовых станций мобильной связи.

Об этом 24 Каналу рассказали в министерстве цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.

Смотрите также В части областей Украины применяют экстренные отключения: как будут действовать графики 13 января

Какова ситуация со связью на Киевщине?

Операторы доставили более 200 дополнительных генераторов в районы в Киевской области, которые остались обесточенными в результате обстрелов.

Больше всего их доставили в Бучанский, Бориспольский и Броварской районы. Эти генераторы обеспечат, в частности, работу базовых станций мобильной связи.

Также известно, что из других регионов на поддержку сетей выехали 14 бригад мобильных операторов, чтобы поддерживать связь.

Что известно об отключении света в столице?