Какова ситуация со связью на Киевщине на фоне длительных отключений света

В Киевской области операторы доставили более 200 дополнительных генераторов в районы, которые остались обесточенными в результате обстрелов. Они обеспечат работу базовых станций мобильной связи.
Об этом 24 Каналу рассказали в министерстве цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.
Какова ситуация со связью на Киевщине?
Операторы доставили более 200 дополнительных генераторов в районы в Киевской области, которые остались обесточенными в результате обстрелов.
Больше всего их доставили в Бучанский, Бориспольский и Броварской районы. Эти генераторы обеспечат, в частности, работу базовых станций мобильной связи.
Также известно, что из других регионов на поддержку сетей выехали 14 бригад мобильных операторов, чтобы поддерживать связь.
Что известно об отключении света в столице?
Напомним, что 13 января ситуация с отключениями электроэнергии в Киеве ухудшилась. Гендиректор YASNO призвал подавать реальные заявки о проблемах со светом, поскольку 70% выездов оказываются ложными.
К слову, в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, что Кремль постоянными атаками на энергетику пытается разрушить ощущение перспективы и навязать мнение, будто выхода нет. Однако реальность, по его словам, сложнее: даже в странах без войны случаются серьезные экономические и энергетические проблемы, поэтому сам факт трудностей не означает поражения.