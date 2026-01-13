Про це 24 Каналу розповіли в міністерстві цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

Яка ситуація зі зв'язком на Київщині?

Оператори доставили понад 200 додаткових генераторів у райони в Київській області, які залишилися знеструмленими внаслідок обстрілів.

Найбільше їх доставили в Бучанський, Бориспільський і Броварський райони. Ці генератори забезпечать, зокрема, роботу базових станцій мобільного зв'язку.

Також відомо, що з інших регіонів на підтримку мереж виїхали 14 бригад мобільних операторів, щоб підтримувати зв'язок.

Що відомо про відключення світла у столиці?