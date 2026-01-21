"Бус ТЦК поехал в сторону Сильпо": украинец получил более 50 тысяч штрафа за сообщения в телеграме
- Жителя Броваров оштрафовали на 51 тысячу гривен за пять сообщений и фото в телеграмм-канале о мобильных группах ТЦК и СП.
- Мужчина признал свою вину и способствовал раскрытию правонарушения, что отражено в приговоре Броварского горрайонного суда.
На Киевщине жителю присудили 51 тысячу гривен штрафа за противоправные действия с целью якобы срыва мобилизационных мероприятий. Мужчина получил штраф за 5 сообщений и одну фотографию в телеграмм-канале о мобильных группах военнослужащих ТЦК и СП.
Соответствующая информация появилась в приговоре Броварского горрайонного суда Киевской области.
Какой штраф получил украинец за сообщение в телеграмме?
Житель Броваров разместил 5 сообщений в социальной сети. Телеграмм-канал был создан для сообщений о передвижении мобильных групп ТЦК и СП, блокпосты и места проведения мобилизационных мероприятий.
Сообщения были такими:
- "Кбр04 бус тцк поехал в сторону Сильпо",
- "Логан поехал по независимости",
- "3 машины тцк возле форы Торгмаш",
- "Тцк возле каштана шкода зелёная",
- "Киев резина много тцк".
Одно из сообщений гражданин сопроводил фотографией с изображением работников РТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.
Во время судебных слушаний мужчина проявил искреннее раскаяние и активно способствовал раскрытию уголовного преступления. Также он безоговорочно признал свою виновность в совершении преступления и пошел на заключение сделки.
Какие последние новости о ТЦК?
Напомним, в Киеве будут судить полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК. По данным следствия, во время задержания двое правоохранителей применили к мужчине чрезмерную силу и нанесли ему многочисленные удары по голове. В результате избиения мужчина получил множественные телесные повреждения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Отмечается также, что оба правоохранителя уже уволены со службы.
Также известно, что 6 января в одном из районов города Тернополь произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Конфликт расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.