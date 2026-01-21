Соответствующая информация появилась в приговоре Броварского горрайонного суда Киевской области.

Какой штраф получил украинец за сообщение в телеграмме?

Житель Броваров разместил 5 сообщений в социальной сети. Телеграмм-канал был создан для сообщений о передвижении мобильных групп ТЦК и СП, блокпосты и места проведения мобилизационных мероприятий.

Сообщения были такими:

"Кбр04 бус тцк поехал в сторону Сильпо",

"Логан поехал по независимости",

"3 машины тцк возле форы Торгмаш",

"Тцк возле каштана шкода зелёная",

"Киев резина много тцк".

Одно из сообщений гражданин сопроводил фотографией с изображением работников РТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.

Во время судебных слушаний мужчина проявил искреннее раскаяние и активно способствовал раскрытию уголовного преступления. Также он безоговорочно признал свою виновность в совершении преступления и пошел на заключение сделки.

