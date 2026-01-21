Соответствующая информация появилась в приговоре Броварского горрайонного суда Киевской области.

Какой штраф получил украинец за сообщение в телеграмме?

Житель Броваров разместил 5 сообщений в социальной сети. Телеграмм-канал был создан для сообщений о передвижении мобильных групп ТЦК и СП, блокпосты и места проведения мобилизационных мероприятий.

Сообщения были такими:

  • "Кбр04 бус тцк поехал в сторону Сильпо",
  • "Логан поехал по независимости",
  • "3 машины тцк возле форы Торгмаш",
  • "Тцк возле каштана шкода зелёная",
  • "Киев резина много тцк".

Одно из сообщений гражданин сопроводил фотографией с изображением работников РТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.

Во время судебных слушаний мужчина проявил искреннее раскаяние и активно способствовал раскрытию уголовного преступления. Также он безоговорочно признал свою виновность в совершении преступления и пошел на заключение сделки.

Какие последние новости о ТЦК?

  • Напомним, в Киеве будут судить полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК. По данным следствия, во время задержания двое правоохранителей применили к мужчине чрезмерную силу и нанесли ему многочисленные удары по голове. В результате избиения мужчина получил множественные телесные повреждения.

  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Отмечается также, что оба правоохранителя уже уволены со службы.

  • Также известно, что 6 января в одном из районов города Тернополь произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Конфликт расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.